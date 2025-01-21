Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 822 030 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 січня 2025, 8:16
Втрати ворога за 20 січня: 1 600 російських окупантів, 12 танків та 130 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 822030 (+1600) осіб,
- танків — 9833 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 20477 (+23) од,
- артилерійських систем — 22134 (+60) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22898 (+130),
- крилаті ракети — 3051 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34682 (+194) од,
- спеціальна техніка — 3710 (+4)
Джерело: Мінфін
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