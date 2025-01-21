Надходження до державного бюджету в січні-грудні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 1133,5 млрд грн. Про це повідомила Державна податкова служба України.
21 січня 2025, 9:14
Держбюджет минулого року отримав понад 1 трлн грн платежів податкової служби
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Надходження до бюджету
Зазначається, що надходження до загального фонду державного бюджету у січні-грудні 2024 року становили 1036,8 млрд грн.
Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,2%.
Джерело: Мінфін
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