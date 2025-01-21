Державне підприємство «СЕТАМ» у 2024 році продало майна на понад 5,1 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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Продаж майна

«ДП „СЕТАМ“ у 2024 році продало майна на понад 5,1 млрд грн! Додатково зароблено для продавців 211 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними Мін'юсту, у 2024 році найбільш успішними стали аукціони з продажу будівлі у Львові за 420 млн грн, будівлі у Києві за 136,6 млн грн й комплексу будівель у Київській області за 108,4 млн грн.

Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук зазначив, що за минулий рік СЕТАМ сплатило до бюджету 58 млн грн податків та інших зборів.

«Підприємство демонструє стабільну роботу, задовольняючи вимоги стягувачів, виконавців, банків-партнерів та інших продавців, підтримуючі економіку й забезпечуючи простий і доступний спосіб купівлі та продажу майна», — сказав Осадчук.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, задля збільшення кількості виконаних судових рішень у відомстві готують нові інструменти.

«Готуємо нові нормативні та цифрові інструменти, які дозволять 2025 року збільшити кількість фактично виконаних судових рішень, а відтак захистити інтереси громадян та держави», — зазначив він.

Нагадаємо

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) проводить аукціони з продажу арештованого майна, банківського майна, прав вимоги (NPL), фізлізингу, майно в оренди, а також аукціони за заявкам. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.