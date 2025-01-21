СЕТАМ у 2024 році продало майна на понад 5,1 мільярда гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2025, 8:52

СЕТАМ у 2024 році продало майна на понад 5,1 мільярда гривень

Державне підприємство «СЕТАМ» у 2024 році продало майна на понад 5,1 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Державне підприємство «СЕТАМ» у 2024 році продало майна на понад 5,1 мільярда гривень.
Фото: setam.gov.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Продаж майна

«ДП „СЕТАМ“ у 2024 році продало майна на понад 5,1 млрд грн! Додатково зароблено для продавців 211 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними Мін'юсту, у 2024 році найбільш успішними стали аукціони з продажу будівлі у Львові за 420 млн грн, будівлі у Києві за 136,6 млн грн й комплексу будівель у Київській області за 108,4 млн грн.

Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук зазначив, що за минулий рік СЕТАМ сплатило до бюджету 58 млн грн податків та інших зборів.

«Підприємство демонструє стабільну роботу, задовольняючи вимоги стягувачів, виконавців, банків-партнерів та інших продавців, підтримуючі економіку й забезпечуючи простий і доступний спосіб купівлі та продажу майна», — сказав Осадчук.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, задля збільшення кількості виконаних судових рішень у відомстві готують нові інструменти.

«Готуємо нові нормативні та цифрові інструменти, які дозволять 2025 року збільшити кількість фактично виконаних судових рішень, а відтак захистити інтереси громадян та держави», — зазначив він.

Нагадаємо

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) проводить аукціони з продажу арештованого майна, банківського майна, прав вимоги (NPL), фізлізингу, майно в оренди, а також аукціони за заявкам. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами