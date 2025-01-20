Бізнес отримав пільгових кредитів ще на 710 млн

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 287 пільгових кредитів на загальну суму 0,71 млрд грн, з яких 202 кредити — від банків державного сектору економіки на понад 0,32 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З початку 2025 року за Програмою підприємці отримали 803 кредити на 2,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 520 кредитів на 1,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 69 691 кредит на 273,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 51 635 кредитів на 137 млрд грн), з яких станом на 20 січня поточного року:

32,71 млрд грн — на інвестиційні цілі;

69,29 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

41,02 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

31,27 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

1,70 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

57,47 млрд грн — на антивоєнні цілі;

26,17 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 104 513 кредитних договорів на 362,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 72 111 договорів на 163,6 млрд гривень.