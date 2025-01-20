До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 45 копійок у купівлі та у продажу.
20 січня 2025, 17:23
Курс валют на вечір 20 січня: євро на міжбанку зросло на 45 копійок
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Відкриття 20 січня
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Закриття 20 січня
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Зміни
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42,11/42,14
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42,17/42,20
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6/6
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43,44/43,46
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43,89/43,91
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45/45
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,60 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,62−42,65, євро — 44,02−44,23 грн.
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Джерело: Мінфін
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