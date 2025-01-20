Ринки починають чекати на підвищення ставки ФРС замість зниження — Bloomberg

Існує невелика ймовірність, але в певних колах все ж таки обговорюється, що наступним кроком ФРС за процентними ставками буде їх підвищення, а не зниження. Про це пише Bloomberg.

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Зміна прогнозів

Такі очікування почали з'являтися після несподівано сильного звіту про зайнятість 10 січня і різко контрастують із консенсусом на Уолл-стріт, який говорить як мінімум про одне зниження ставки цього року.

Причому тенденція набирає обертів навіть після сприятливого звіту щодо інфляції, який посилив аргументи на користь зниження ставки та призвів до зниження прибутковостей на ринку казначейських облігацій США з багаторічних максимумів.

За даними аналізу Bloomberg Intelligence на закриття п'ятниці, трейдери на даний момент оцінюють у 25% ймовірність того, що наступний крок ФРС буде у бік підвищення ставок до кінця року. Ці ставки сягали 30% до публікації даних за споживчими цінами. Донедавна ідея підвищення ставки навіть не розглядалася — 60% опціонних трейдерів ставили на подальше зниження вартості кредитування ФРС та 40% на паузу.

Трамп

Як і багато інших речей на фінансових ринках у ці дні, це, по суті, ставка на політику Трампа. І вона спирається на ідею про те, що тарифи та інші заходи, введені новою адміністрацією, викличуть стрибок інфляції, підштовхуючи ФРС до незручної зміни курсу.

Філ Саттл, колишній економіст Федерального резервного банку Нью-Йорка та засновник консультаційної фірми, вважає, що ФРС підвищить ставки у вересні.

«Я не думаю, що вони знижуватимуть взагалі. І це не екстравагантна думка», — сказав він на подкасті Macro Hive у п'ятницю.

Саттл очікує, що Трамп, який приступає до своїх обов'язків у понеділок, запровадить тарифи та обмежить імміграцію, що підвищить інфляцію.