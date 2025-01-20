NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт. Про це йдеться у повідомленні компанії.
NovaPay запускає зарплатні проєкти для бізнесу та ФОПів
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Деталі
Компаніям та підприємцям більше не потрібно витрачати час на підготовку окремих реєстрів для кожного банку — усе вирішується через один загальний список. Зарплата перераховується без комісії, тоді як в інших банках це може коштувати до 0,5%. Формування реєстру займає всього кілька хвилин, а процес повністю автоматизований.
Як підключитися
Для підключення компанії потрібно подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проєкту. Співробітникам також не потрібно жодних паперових заяв, варто лише подати заявку для роботодавця через мобільний застосунок NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.
Серед переваг отримання заробітної плати на картку NovaPay:
- безкоштовні віртуальні та фізичні картки;
- вигідні тарифи, адже всі перекази — без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);
- зняття готівки без комісії у відділеннях Нової пошти або будь-якому банкоматі (до 50 000 грн);
- 20% знижки на послуги Нової пошти та комісію з післяплати при оплаті через застосунок NovaPay (на 6 посилок щомісяця, максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн);
- доступ до послуг у застосунку NovaPay: купівля корпоративних облігацій, можливість оформлення розстрочки, Кейс для зборів і накопичень, а також безліч зручних функцій, які полегшують фінансову рутину.
Нагадаємо
NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.
Коментарі - 8
тому що NovaPay це приватна структура, увесь приватний бізнес — це не про демократичні ціни, а про заробіток для бізнесу.
Крім цього, тебе хтось змушує користуватися послугами NovaPay або Нова пошта? Ні. Не подобаються умови — користуйся послугами інших банків або поштових операторів, хто тобі не дає? Але ж ні, ти хочеш, щоб тобі за три копійки був класний сервіс, а бізнесу це ніколи не буде вигідно.
Новапей це фінтехкомпанія котра надає банківські послуги, але тебе не змушують користуватися продуктами Новапей чи Нової пошти, можеш користуватися Ощадбанком і Укрпоштою, бо там комісії нижче може будуть, ну і сервіс відповідний
В тебе як мінімум є meest та укрпошта, тарифи усюди різні, відповідно і рівень сервісу буде усюди різний, не подобаються ціни нової пошти — є meest та укрпошта, не подобається сервіс meest та укрпошта — не ний про тарифи нової пошти, чому бізнес має нести збитки через твої особисті хотілки?
Щодо новапей, це фінтехкомпанія котра отримала ліцензію, ще раз ТОВ «НоваПей» є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay». ТОВ «НоваПей» входить до групи компаній NOVA.
Ти їх ліцензію читав? Не приходило в голову, що не у всіх однакові ліцензії, новапей отримали розширену ліцензію, це не робить цю структуру банком)
Давай максимально просто, знайдеш на сайті НБУ, або того ж Мінфіну, в розділі «банки України» саме novapay?))
p. s. Ніхто не буде тримати бізнес, якщо задовільняти примхи в 200 грн пересічних torn-ів, бізнес це про заробіток, а не про демократичні ціни, ти б ще поскаржився на те, чому тортик від рошен коштує умовні 300 грн)) тобі запропонують так само обрати тортик з іншої цінової категорії.
А взагалі, ти звертався в НБУ з своїм запитом? Якщо ти так серйозно ненавидиш і користуєшся новою поштою та новапей, що тобі в НБУ відповіли, щодо комісій в новій пошті та новапей?
Судячи з того, що ніяких антимонопольних питань до новапей, нової пошти і всієї групи нова не виникає - тобі варто ознайомитися з антимонопольним законодавством та терміном монополія, щоб ти не видавав більше бажане за дійсне.
А раз ти продовжуєш користуватися новапей/нова пошта, скиглиш, ниєш, але не переходиш до умовних ощадбанка і укрпошти — значить тобі просто треба понити, а потім ти слухняно підеш і заплатиш комісію в новапей/новій пошті :)
За декілька днів отримав майже однакові пакети на Новій Пошті і Укрпошті, вартість доставки — 130 і 45 гривень відповідно. Такі справи.