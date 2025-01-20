NovaPay запускає зарплатні проєкти для бізнесу та ФОПів

NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Компаніям та підприємцям більше не потрібно витрачати час на підготовку окремих реєстрів для кожного банку — усе вирішується через один загальний список. Зарплата перераховується без комісії, тоді як в інших банках це може коштувати до 0,5%. Формування реєстру займає всього кілька хвилин, а процес повністю автоматизований.

Як підключитися

Для підключення компанії потрібно подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проєкту. Співробітникам також не потрібно жодних паперових заяв, варто лише подати заявку для роботодавця через мобільний застосунок NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.

Серед переваг отримання заробітної плати на картку NovaPay:

безкоштовні віртуальні та фізичні картки;

вигідні тарифи, адже всі перекази — без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);

зняття готівки без комісії у відділеннях Нової пошти або будь-якому банкоматі (до 50 000 грн);

20% знижки на послуги Нової пошти та комісію з післяплати при оплаті через застосунок NovaPay (на 6 посилок щомісяця, максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн);

доступ до послуг у застосунку NovaPay: купівля корпоративних облігацій, можливість оформлення розстрочки, Кейс для зборів і накопичень, а також безліч зручних функцій, які полегшують фінансову рутину.

Нагадаємо

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.