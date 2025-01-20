Банк Японії підвищить ставку до максимуму за 17 років — Reuters

Очікується, що Банк Японії підвищить процентні ставки цієї п'ятниці, якщо не відбудуться ринкові потрясіння, що підніме короткострокові витрати на запозичення до рівнів, небачених з часів світової фінансової кризи 2008 року. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Посилення політики підкреслить рішучість центрального банку поступово підвищувати відсоткові ставки, які зараз становлять 0,25%, приблизно до 1% — рівня, який аналітики розглядають як економіку Японії, що не охолоджує і не перегріває.

У квартальному огляді рада директорів, як очікується, підвищить свої прогнози щодо інфляції, враховуючи перспективи того, що збільшення заробітної плати сприятиме стійкому досягненню мети банку у 2%.

Регулятор знизив ставки з 0,5% до 0,3% у жовтні 2008 року, а потім до 0,1% у грудні того ж року, коли світова фінансова криза привела Японію до рецесії. Відтоді різні нетрадиційні заходи утримували витрати на запозичення у нульової позначки.