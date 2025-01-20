У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі подешевшав на 10 копійок, а у продажу на 2 копійки. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.
20 січня 2025, 10:54
Курс валют на 20 січня: долар в банках подешевшав на 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у покупці та на 2 копійки у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,62 грн. Євро купують за 43,25 грн, а продають за 44,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,54−42,63, євро — 43,95−44,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,11−42,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,44−43,46 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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