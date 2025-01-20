Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 820 430 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 січня 2025, 8:16
Втрати ворога за 19 січня: 1 690 російських окупантів, 10 танків та 153 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 820430 (+1690) осіб,
- танків — 9821 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20454 (+42) од,
- артилерійських систем — 22074 (+19) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1049 (+3) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22768 (+153),
- крилаті ракети — 3051 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34488 (+87) од,
- спеціальна техніка — 3706 (+6)
Джерело: Мінфін
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