В Держпродспоживслужбі розповіли, на що скаржились українці у 2024 році

За підсумками минулого року до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло понад 15,3 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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На що скаржилися українці

Відповідно до повідомлення служби, 39,6% звернень споживачів стосується придбаних товарів, 40,7 % — якості наданих послуг, ще 19,7 % — придбання продукції через інтернет.

Результати перевірки звернень громадян таки: 58% вимоги споживачів задоволені, споживачам повернуто 7,5 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

Зазначається, що впродовж квітня-грудня минулого року перевірено 845 суб'єктів господарювання щодо додержання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг. Порушення встановлені у 380 суб'єктів господарювання (45% перевіреної кількості).

Які порушення виявляли

Загалом під час перевірок виявлено такі порушення (у відсотках від всіх виявлених порушень):

відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця — 2,3%;

створення перешкод службовій особі у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування — 3,9%;

невиконання або несвоєчасне виконання припису про усунення порушень прав споживачів — 29,1%;

порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги — 64,7%.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 129 осіб, їх оштрафували на 21,4 тис. грн, у добровільному порядку сплачено 19,1 тис. грн.

Крім того, до відповідальності притягнуто 164 суб'єкта господарювання із накладанням адміністративно-господарських санкцій на суму 1179 тис. грн, добровільно сплачено 224,9 тис. грн. Видано 235 приписів про припинення порушень прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг.