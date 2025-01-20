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20 січня 2025, 11:12

В Держпродспоживслужбі розповіли, на що скаржились українці у 2024 році

За підсумками минулого року до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло понад 15,3 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За підсумками минулого року до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло понад 15,3 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів.
Фото: mind.ua

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На що скаржилися українці

Відповідно до повідомлення служби, 39,6% звернень споживачів стосується придбаних товарів, 40,7 % — якості наданих послуг, ще 19,7 % — придбання продукції через інтернет.

Результати перевірки звернень громадян таки: 58% вимоги споживачів задоволені, споживачам повернуто 7,5 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

Зазначається, що впродовж квітня-грудня минулого року перевірено 845 суб'єктів господарювання щодо додержання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг. Порушення встановлені у 380 суб'єктів господарювання (45% перевіреної кількості).

Які порушення виявляли

Загалом під час перевірок виявлено такі порушення (у відсотках від всіх виявлених порушень):

  • відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця — 2,3%;
  • створення перешкод службовій особі у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування — 3,9%;
  • невиконання або несвоєчасне виконання припису про усунення порушень прав споживачів — 29,1%;
  • порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги — 64,7%.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 129 осіб, їх оштрафували на 21,4 тис. грн, у добровільному порядку сплачено 19,1 тис. грн.

Крім того, до відповідальності притягнуто 164 суб'єкта господарювання із накладанням адміністративно-господарських санкцій на суму 1179 тис. грн, добровільно сплачено 224,9 тис. грн. Видано 235 приписів про припинення порушень прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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