​Apple веде переговори з Barclays та Synchrony для випуску кредитних карток

Компанія Apple веде переговори з Barclays, щоб замінити Goldman Sachs як емітента кредитних карток. Також як потенційний партнер Apple розглядається емітент кредитних карток Synchrony Financial. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Goldman уже понад рік прагне позбутися карткового портфеля Apple у рамках свого відходу зі споживчих ринків — невдалого проєкту, що приніс інвестиційному банку величезні збитки від його вкладень.

У жовтні Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) наклало на Apple і Goldman Sachs штраф у розмірі $89 млн за незаконний розгляд диспутів за операціями з кредитними картками і введення в оману покупців iPhone щодо безвідсоткових варіантів оплати.

Раніше також повідомлялося, що інтерес до цього бізнесу виявляв JPMorgan, проте не був упевнений в оцінці кредитного портфеля через вищі, ніж у середньому, прострочення і дефолти за портфелем.