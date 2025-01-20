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20 січня 2025, 9:37

Єменські хусити завдали збитків світовій торгівлі на $200 мільярдів

У 2024 році через атаки єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки склали приблизно $200 мільярдів. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на The Economist.

У 2024 році через атаки єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки склали приблизно $200 мільярдів.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

Зазначається, що торік єменські хусити атакували майже 200 суден, пошкодивши понад 40 з них, і ці атаки продовжилися в 2025 році.

Завдяки іранській зброї та російській розвідці єменські повстанці частково контролюють вхід до Баб-ель-Мандебської протоки, що у гирлі Червоного моря, і, таким чином, Суецький канал, через який зазвичай проходить 12% світової торгівлі.

Обсяги перевезення вантажів у протоці впали на дві третини і витрати світової економіки склали приблизно $200 мільярдів у 2024 році.

Протягом 2024 року хусити змусили судна прямувати маршрутом навколо Африки. Таким чином подорожі з Азії до Європи продовжилися на 6 000 км або на 10−14 днів.

Зазначається, що через довші транзитні рейси на вищих швидкостях судна витрачають більше палива, додаючи $1 мільйон витрат на подорож.

Але це досі дешевше, ніж використовувати Червоне море, де ціни на страхування зросли у 20 разів.

Ціна доправлення контейнера з Шанхая (Китай) до Роттердама (Нідерланди) досягла піка торік в липні в $8 200, що в п’ять разів більше середнього показника у 2023 році.

Враховуючи глобальні обсяги контейнерних перевезень, хусити своїми атаками збільшили на витрати на доставку на щонайменше $175 мільярдів за десять місяців до жовтня 2024 року.

Група експертів повідомила Раді Безпеки ООН у листопаді, що кілька судноплавних агентств співпрацюють з компанією, пов’язаною з високопоставленим лідером хуситів, щоб купити собі «безпечний проїзд».

Експерти ООН підрахували, що за це хусити отримують $180 мільйонів на місяць або $2,1 мільярда на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
20 січня 2025, 10:09
#
Але світу на це начхати бо у всьому винні євреї.
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