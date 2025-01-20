Сирія заборонила ввезення товарів з росії

Міністерство фінансів Сирії заборонило імпорт товарів з росії, Ірану та Ізраїлю, повідомляє Al Araby. Продукція із зазначених країн конфіскуватиметься. При цьому ембарго на ввезення ізраїльських товарів діє в арабській республіці вже багато років.

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Деталі

Після повалення президента Башара Асада до Сирії почали прибувати імпортні товари: у магазинах столиці країни — Дамаску — з'явилася турецька вода, саудівські продукти харчування, американські шоколадні цукерки Twix і Snickers, а також напої Pepsi.

На цьому фоні нова влада дозволила проводити фінансові розрахунки в доларах і затвердила єдині мита, знизивши їх на 50−60%. Зазначалося, це дозволить полегшити імпорт сировини для підтримки місцевих виробників та стимулюватиме промисловість.

Рішення послідувало за постановою, яка заборонила громадянам Ірану та Ізраїлю в'їзд до Сирії. На росіян цей захід поки не поширюється.

Нагадаємо

На початку січня США оголосили про тимчасове скасування обмежень на деякі фінансові операції з державними установами Сирії, платежі за енергоресурси, а також перекази через Центральний банк країни, за винятком будь-яких трансакцій на користь росії чи Ірану.

Водночас росія призупинила постачання пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримок з оплатою, повідомляли джерела Reuters.