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19 січня 2025, 14:24

Авторинок в Україні: що шукали та обирали українці у 2024 році (дослідження)

Український маркетплейс AUTO.RIA представив результати дослідження автомобільного ринку у 2024 році. Експерти маркетплейсу проаналізували, як змінювався попит і пропозиція на нові та вживані авто, а також яким моделям авто віддавали перевагу українці.

Український маркетплейс AUTO.
Фото: depositphotos

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Вживані автомобілі

За даними AUTO.RIA, цього року найбільше продавали вживані авто у Києві — 17,4%. Серед областей за пошуком лідирує Львівська область із показником 10%. Попит на вживані авто помітно збільшився наприкінці року.

В межах дослідження показано, що в 2024 році українці найбільше шукали вживані авто у сегменті від $10 000 до $15 000, а одразу за ним — у діапазоні до $4000.

Найпопулярніші моделі 2024 року

Як і минулого року, рейтинг найпопулярніших уживаних авто, які продавали та якими цікавились, майже сходиться. Першість за популярністю (продаж та пропозиції) займає Volkswagen Passat, далі — Skoda Octavia. На третій сходинці — Volkswagen Golf як найбільш продаване та Volkswagen Transporter як те, яким найбільше цікавились.

Аналіз популярності типу пального показує, що лідером за пошуковими запитами є дизельні авто (31,8%), далі — бензин (19,2%), а електро — 5,9%.

Країна-виробник, яка в лідерах серед уживаних авто, є Німеччина. Після неї йде Японія та Франція. Тенденція відповідає минулорічній.

Нові автомобілі

Дані аналітичного звіту AUTO.RIA показують, що пропозиція нових авто коливалась протягом 2024 року.

Що цікаво, найбільше нових авто у 2024 році українці шукали у ціновому сегменті понад $50 000, вони становили 21,8% від пошукових запитів, одразу за ними — авто від $25 000 до $35 000, їх шукали 20,4% користувачів.

Щодо популярності за типами пального, то найбільше розглядали бензинові нові авто — 52,3%, дизель — 26,4%, гібрид — 12,6% та електро — 8,6%

Найпопулярніші моделі 2024 року

Найпопулярнішим новим авто у 2024 за продажами є Toyota RAV4, а за пропозицією — Volkswagen Touareg.

Лідером за пошуковими запитами стали Renault Duster, Toyota RAV4 та KIA Sportage.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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