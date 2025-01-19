У 2024 році видатки загального фонду держбюджету становили 3,5 трлн грвень (інфографіка)

За січень-грудень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн, або на 15% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у грудні було витрачено 492,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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На що виділялися кошти

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 1,3 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у грудні — 133,9 млрд грн) або 37% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — грудень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 68 млрд грн, або на 5,6%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 973,3 млрд грн (у грудні — 96,7 млрд грн);

— 587,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні — 124,1 млрд грн) або 16,8% від загального обсягу видатків.

— 570,1 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у грудні — 59,5 млрд грн) або 16,3% від загального обсягу видатків, що на 42,4 млрд грн або на 8% більше проти аналогічного періоду минулого року.