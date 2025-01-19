Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 818 740 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 січня 2025, 8:34
Втрати ворога за 18 січня: 1 580 російських окупантів, 36 БПЛА та 2 ракети
Втрати ворога
- особового складу — близько 818 740 (+1580) осіб,
- танків — 9811 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 20412 (+18) од,
- артилерійських систем — 22055 (+15) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1046 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22615 (+36),
- крилаті ракети — 3051 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34401 (+76) од,
- спеціальна техніка — 3700 (+1)
Джерело: Мінфін
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