У Сенс банку прокоментували затримання директора департаменту за підтримку армії рф

У державному Сенс банку прокоментували затримання СБУ у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Про це йдеться в офіційній заяві банку.

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Заява банку

«Щодо згаданого інциденту, Сенс банк всіляко сприяє розслідуванню, яке вже здійснюють відповідні державні органи», — ідеться в заяві.

З моменту націоналізації у 2023 році Сенс банк перебуває у державній власності та веде діяльність відповідно до принципів прозорості й повної підзвітності, зазначають в банку.

«Банк дотримується політики нульової толерантності до країни-агресора, яка передбачає принципову позицію щодо неможливості будь-якої співпраці з рф та її громадянами», — підкреслили у банку.

Окрім цього, в офіційний заяві зазначається, що усі служби банку тісно співпрацюють зі Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами з метою виявлення і запобігання можливим подібним правопорушенням.

«Вкотре підкреслюємо, що згаданий інцидент жодним чином не впливає на стабільність банку, безпеку клієнтських коштів і даних, а також проведення операцій. Усі системи банку працюють у штатному режимі, а наші фахівці забезпечують повну безперервність обслуговування клієнтів», — наголосили в банку.

Також у фінустанові запевнили, що Сенс банк продовжує виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та сприяти стабільності фінансової системи України.

Передісторія

18 січня СБУ затримала в Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України, який перераховував свої гроші на потреби російської армії.