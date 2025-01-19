XRP перевищує ціну $3, XYZVerse готується побити рекорди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2025, 11:30

XRP перевищує ціну $3, XYZVerse готується побити рекорди

У світі криптовалют відбуваються захопливі події. XRP досяг значної позначки понад $3, привертаючи увагу інвесторів та трейдерів по всьому світу. Тим часом XYZVerse прагне встановити новий рекорд, досягнувши неймовірного рівня в $5. Ці різкі зміни викликають інтерес до того, що може статися далі на цьому швидко зростаючому ринку.

У світі криптовалют відбуваються захопливі події.

Забий гол із XYZ: Нова важка артилерія серед мем-монет

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Фанати шаленіють! Токен XYZ виходить на ринг криптовалют, завдаючи ударів по конкурентам — сумнівним схемам заробітку та недовговічним проєктам. Як справжній чемпіон, цей перший у світі спортивний мем-токен впевнено пройшов крізь ведмежий ринок і не планує зупинятися. XYZ націлений на неймовірне зростання у 75 разів, залишивши позаду мем-монети 2024 року, такі як BOME і WIF.

💰 Керуй грою, заробляй, поки всі грають 💰
XYZ створює ідеальний майданчик із проєктом XYZVerse, який здобув нагороду як «Найкращий новий мем-проєкт». Його унікальна концепція поєднує азарт спорту та енергію мем-культури. Завдяки дорожній карті, що включає розважальні dApps, XYZ приверне мільйони фанатів спорту, готових долучитися до гри.

Пам’ятаєте, як обсяги торгів Polymarket під час виборів у США досягли $1 мільярда? XYZ готується до ще більшого успіху у сфері GameFi, пропонуючи своїм учасникам скористатися ідеальним поєднанням атмосфери мем-монет, спортивного ажіотажу та масового прийняття криптовалют.

Изображение выглядит как часы, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥
Завдяки зростаючому інтересу до ніші азартних ігор, XYZ стане найкращою мем-монетою всіх часів. Успіхи BOME із зростанням на 5000% і WIF із підйомом на 1000% вже в минулому, адже XYZ вибухне зі зростанням на 7400% і перевершить своїх попередників. Приєднуйтесь на ранньому етапі, щоб забезпечити свою позицію — XYZ все ще недооцінений і готовий побити нові рекорди!

🥇 Об'єднуємо спільноту, забезпечуємо перемогу 🥇
XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, даючи спільноті можливість керувати напрямом екосистеми. Активні учасники отримають токени XYZ у якості винагороди за їхній внесок. Завдяки надійній токеноміці та планам лістингу на CEX/DEX, XYZ готується до переможного забігу, забезпечуючи стабільний дохід і постійне спалювання токенів для підтримання високої ціни й активної спільноти.

Передпродаж XYZ вже триває — не пропустіть можливість збільшення на 9,900%! <<<

Ripple (XRP)

XRP демонструє значний ріст ціни. За останній тиждень його вартість зросла на 45,25%. За останній місяць ціна піднялася на 28,66%, а за шість місяців — на вражаючі 455,95%. Наразі ціна коливається в діапазоні від $2,27 до $3,32, що демонструє високий інтерес до XRP.

Технічні індикатори підтверджують позитивні прогнози. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 56,84, що вказує на те, що актив ще не перекуплений. Стохастичний осцилятор — 67,60, що сигналізує про бичачий імпульс. Середня ковзна за 10 днів становить $3,31, тоді як за 100 днів — $2,87. Ці показники свідчать про можливе продовження зростання.

Якщо ціна продовжить зростати, XRP може протестувати найближчий рівень опору на $3,84, що представляє ріст на 8%. Прорив цього рівня може призвести до наступного опору на позначці $4,23, що на 21% вище поточної ціни. У разі падіння найближчий рівень підтримки знаходиться на $2,04, що нижче поточних значень на 10%. Якщо ринок стане ведмежим, наступна підтримка знаходиться на рівні $1,64. Ці рівні уважно відстежуються трейдерами для розуміння майбутнього руху XRP.

Незважаючи на сильні результати XRP та інших монет на цьому бичачому ринку, XYZVerse прагне перевершити їх завдяки своїй унікальній екосистемі спортивних мемів та амбітній стратегії зростання.

Додаткова інформація про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами