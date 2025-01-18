Українські банки завершили перехід на нові вимоги ЄС щодо капіталу

Станом на 1 січня 2025 року банківська система України завершила другий етап переходу на трирівневу структуру капіталу, як це передбачено вимогами ЄС. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Згідно зі статистичними даними, банки зберігають достатній рівень капіталу для стійкості до можливих шоків і мають ресурси для продовження кредитування економіки.

У рамках закону «Про банки і банківську діяльність», що набрав чинності 5 серпня 2024 року, банківська система перейшла на трирівневу структуру капіталу з поетапним досягненням мінімальних нормативів:

з 5 серпня до 31 грудня 2024 року — не менше ніж 8,5%;

з 1 січня до 30 червня 2025 року — не менше ніж 9,25%;

з 1 липня 2025 року — не менше ніж 10%.

Перехідні положення дозволили банкам інтегрувати проміжний прибуток і накопичені доходи до основного капіталу першого рівня, що стало значним підсиленням його якості.

Стан капіталу банківської системи

Станом на початок 2025 року нормативи капіталу банківської системи виглядають так:

Норматив достатності регулятивного капіталу — 17,35%;

Норматив достатності капіталу 1 рівня — 16,92%;

Норматив достатності основного капіталу 1 рівня — 16,92%.

У НБУ наголосили, що ці показники значно перевищують мінімальні вимоги, що демонструє стійкість банківської системи.

Згідно з повідомленням, попри досягнення, у 2025 році очікується відображення у фінансовій звітності підвищеної ставки податку на прибуток, що вплине на зниження показників прибутковості за 2024 рік. Це може спричинити зменшення нормативів капіталу в окремих банків.

Очікується, що ефект від підвищення податку стане зрозумілим після публікації річної фінансової звітності, підтвердженої аудитом. Для деяких банків це може стати підставою для перегляду програм капіталізації.