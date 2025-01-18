Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 817 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 січня 2025, 8:30
Втрати ворога за 17 січня: 1 340 російських окупантів та 13 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 817160 (+1340) осіб,
- танків — 9803 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 20394 (+13) од,
- артилерійських систем — 22040 (+21) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1046 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22579 (+13),
- крилаті ракети — 3049 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34325 (+69) од,
- спеціальна техніка — 3699 (+0)
Джерело: Мінфін
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