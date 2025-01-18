Ексміністр енергетики Литви Неверович очолив наглядову раду «Енергоатома»

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«Головою Наглядової ради „Енергоатома“ обрано Ярека Неверовича, а заступником голови Майкла Елліотта Кірста, який також очолив створений радою комітет з питань аудиту», — йдеться в повідомленні «Енергоатома».

НАЕК також повідомила про відсутність третього незалежного члена Наглядової ради (Тімоті Стоуна, який відмовився від підписання контракту), зазначивши, що за таких обставин рішення про створення комітету з питань призначень та комітету з питань винагород очікуються якнайшвидше після того, як НР отримає відповідні юридичні висновки.

«Стратегічне значення НАЕК „Енергоатом“ виходить також за межі України, що робить компанію ключовим партнером у регіональній стратегічній безпеці та співпраці. Наша відповідальність не тільки в тому, щоб допомогти забезпечити безперебійне постачання необхідної електроенергії для країни, але й у тому, щоб позиціонувати „Енергоатом“ як модель корпоративного управління та інновацій», — прокоментував Неверович.

Як зазначається в повідомленні, прозорість та відкрите спілкування визначено керівними принципами діяльності Наглядової ради, а сама компанія прагне сприяти змістовному діалогу та співпраці з місцевими та центральними органами влади, а також із зацікавленими сторонами на міжнародному рівні.

«Майбутнє „Енергоатома“ залежить від нашої здатності зберігати довірчі відносини, залишатися здатними до адаптації та дотримуватися найвищих стандартів управління. Ми виконуватимемо поставлені перед нами завдання вчасно, забезпечуючи стабільність і безперебійність для всіх, хто на нас розраховує», — запевнив Неверович.