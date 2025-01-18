Ексміністр енергетики Литви Неверович очолив наглядову раду «Енергоатома»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2025, 11:13

Ексміністр енергетики Литви Неверович очолив наглядову раду «Енергоатома»

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» на своєму засіданні обрала її головою Ярека Неверовича, а заступником Майкла Елліотта Кірста, повідомила компанія.

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» на своєму засіданні обрала її головою Ярека Неверовича, а заступником Майкла Елліотта Кірста, повідомила компанія.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Головою Наглядової ради „Енергоатома“ обрано Ярека Неверовича, а заступником голови Майкла Елліотта Кірста, який також очолив створений радою комітет з питань аудиту», — йдеться в повідомленні «Енергоатома».
Фото: ua-energy.org

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Головою Наглядової ради „Енергоатома“ обрано Ярека Неверовича, а заступником голови Майкла Елліотта Кірста, який також очолив створений радою комітет з питань аудиту», — йдеться в повідомленні «Енергоатома».

НАЕК також повідомила про відсутність третього незалежного члена Наглядової ради (Тімоті Стоуна, який відмовився від підписання контракту), зазначивши, що за таких обставин рішення про створення комітету з питань призначень та комітету з питань винагород очікуються якнайшвидше після того, як НР отримає відповідні юридичні висновки.

«Стратегічне значення НАЕК „Енергоатом“ виходить також за межі України, що робить компанію ключовим партнером у регіональній стратегічній безпеці та співпраці. Наша відповідальність не тільки в тому, щоб допомогти забезпечити безперебійне постачання необхідної електроенергії для країни, але й у тому, щоб позиціонувати „Енергоатом“ як модель корпоративного управління та інновацій», — прокоментував Неверович.

Як зазначається в повідомленні, прозорість та відкрите спілкування визначено керівними принципами діяльності Наглядової ради, а сама компанія прагне сприяти змістовному діалогу та співпраці з місцевими та центральними органами влади, а також із зацікавленими сторонами на міжнародному рівні.

«Майбутнє „Енергоатома“ залежить від нашої здатності зберігати довірчі відносини, залишатися здатними до адаптації та дотримуватися найвищих стандартів управління. Ми виконуватимемо поставлені перед нами завдання вчасно, забезпечуючи стабільність і безперебійність для всіх, хто на нас розраховує», — запевнив Неверович.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами