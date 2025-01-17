UBS підвищує прогноз щодо пари USD/JPY

UBS переглянув свій прогноз щодо інфляції в Японії, прогнозуючи вищі темпи інфляції найближчими роками через сильний долар США та зростання цін на енергоносії. Про це пише investing.com.

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Команда UBS з валютних операцій скоригувала свій прогноз щодо обмінного курсу, тепер очікуючи, що курс USD/JPY досягне 150 до кінця 2025 року, що вище за попередню оцінку в 145. Це коригування засноване на тлі сильного долара США.

Переглянутий прогноз передбачає збільшення інфляції на 0,1−0,2 процентних пункти у 2025 та 2026 роках, обумовлене зростанням витрат на енергію та товари індексу споживчих цін (ІСЦ). Очікується, що базовий ІСЦ, який виключає волатильні ціни на свіжі продукти харчування та енергоносії, залишиться вищим за 2% до 2025 року.

Тепер UBS очікує, що до кінця 2025 року він досягне 2,0% у річному обчисленні, що трохи вище за попередню оцінку в 1,9%. UBS також наголосив, що інфляція на продукти харчування, яка в даний час становить 4,2% у річному обчисленні, як очікується, залишиться на аналогічному рівні принаймні у першій половині поточного року. Це пояснюється знеціненням єни та нестабільними умовами постачання.