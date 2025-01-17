До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та у продажу.
17 січня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 17 січня: євро на міжбанку зростає, а долар падає
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Відкриття 17 січня
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Закриття 17 січня
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Зміни
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42,13/42,16
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42,11/42,14
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2/2
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43,35/43,36
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43,39/43,40
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,65 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,55−42,60, євро — 43,85−44,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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