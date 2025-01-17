Акції фармкомпанії Novo Nordisk падають на тлі результатів дослідження нового препарату

Акції найдорожчої європейської компанії на фондовому ринку Novo Nordisk падають, попри те, що її новий препарат від ожиріння показав хороші результати. Про це пише investing.com. Папери подешевшали на 4% у п'ятницю, 17 січня.

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Результати дослідження препарату Семаглутід 7,2 мг показали, що люди, які його приймали, схудли на 20%. Аналіз також показав, що препарат ефективніший, ніж його попередник Семаглутід 2,4 мг.

Попри такі результати, акції данської компанії падають через сумніви інвесторів, що новий препарат можливо зіткнеться з регуляторними проблемами.

Також результати дослідження показали, що у пацієнтів поширені побічні ефекти — шлунково-кишкові розлади, що також могло вплинути на настрої на ринку.

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