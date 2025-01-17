Держава заборгувала шахтарям майже 500 мільйонів — міністр енергетики

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками вугільних підприємств Донецької та Луганської областей, які припинили роботу через бойові дії, наразі складає близько 500 млн грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

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«У кінці минулого року нам вдалося суттєво зменшити заборгованість по зарплатах. Вона сьогодні складає близько 500 мільйонів по старих боргах», — зазначив Галущенко.

За його словами, наразі розробляється програма працевлаштування шахтарів зі сходу на підприємствах у західних регіонах України, де спостерігається дефіцит кадрів.

«Дуже важливо не втратити людей, тому що це фахівці з відповідним досвідом. Ми намагаємося створити цілу програму для того, щоб люди зі сходу могли переїхати на західні підприємства, отримати роботу і там вже вирішувати питання погашення заробітної плати», — наголосив міністр.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій вугільні підприємства Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу, хоча юридично не ліквідовані.