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17 січня 2025, 15:13

Держава заборгувала шахтарям майже 500 мільйонів — міністр енергетики

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками вугільних підприємств Донецької та Луганської областей, які припинили роботу через бойові дії, наразі складає близько 500 млн грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками вугільних підприємств Донецької та Луганської областей, які припинили роботу через бойові дії, наразі складає близько 500 млн грн.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У кінці минулого року нам вдалося суттєво зменшити заборгованість по зарплатах. Вона сьогодні складає близько 500 мільйонів по старих боргах», — зазначив Галущенко.

За його словами, наразі розробляється програма працевлаштування шахтарів зі сходу на підприємствах у західних регіонах України, де спостерігається дефіцит кадрів.

«Дуже важливо не втратити людей, тому що це фахівці з відповідним досвідом. Ми намагаємося створити цілу програму для того, щоб люди зі сходу могли переїхати на західні підприємства, отримати роботу і там вже вирішувати питання погашення заробітної плати», — наголосив міністр.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій вугільні підприємства Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу, хоча юридично не ліквідовані.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 січня 2025, 15:27
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Для справки! Оказывается, кто не знает в стране война.
Читаем первоисточник —
…Як повідомлялося, внаслідок бойових дій вугільні підприємства Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу, хоча юридично не ліквідовані…
А вот чкак обстояло дело с зарплатами в относительно мирный 2018 год?
Читаем —
Зарплатні борги перед працівниками держшахт досягли 470 млн грн — Міненергетики
05 жовтня, 2018, 13:53

…Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств досягла 470 млн грн. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун в ході виступу в парламенті сьогодні, 5 жовтня…

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