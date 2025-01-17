Ethereum-кити сигналізують про бичачі тренди — дізнайтеся про топ-5 токенів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 січня 2025, 19:30

Ethereum-кити сигналізують про бичачі тренди — дізнайтеся про топ-5 токенів

Найбільші інвестори Ethereum роблять кроки, які натякають на захоплюючі перспективи для криптовалютного світу. На тлі зростання ринку досвідчені трейдери уважно стежать за токенами, які купують ці великі гравці. Їх вибір може підказати потенційно прибуткові можливості. Ось топ-5 токенів, що привертають увагу зараз.

Найбільші інвестори Ethereum роблять кроки, які натякають на захоплюючі перспективи для криптовалютного світу.

Catzilla: Вривається у світ мем-монет із неперевершеним потенціалом прибутку

У постійно змінюваному світі мем-монет з’являються нові претенденти, і Catzilla займає амбітну позицію. Черпаючи натхнення від успішних токенів, таких як Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) та PEPE, Catzilla поєднує вірусну мем-культуру із серйозним фінансовим зростанням. Унікальна історія — гігантський кіт Годзилла, який створює хаос, — приваблює геймерів та криптоінвесторів, які шукають наступну велику можливість.

Изображение выглядит как кот, в помещении, окно, занавескаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

💣 Catzilla готова перевернути ринок! 💣
Catzilla пропонує інвесторам реальні перспективи з неймовірною дохідністю у 700%. Ї

ї передпродаж включає 14 етапів, надаючи кілька можливостей придбати токени на ранньому етапі. З кожним етапом ціна токена поступово зростає.

Sui (SUI): Потенціал зростання на фоні волатильності ринку

Ціна Sui коливається між $4,30 та $5,27. Найближчий рівень опору знаходиться на $5,80, і при його подоланні Sui може зрости на 10%. Більш амбітна мета — $6,77, що означає зростання приблизно на 28%. Sui демонструє вражаюче зростання за шість місяців — майже 449%, незважаючи на невелике тижневе зниження.

Worldcoin (WLD): Зростання на горизонті, незважаючи на останні падіння

Worldcoin (WLD) торгується в діапазоні від $1,87 до $2,61. Найближчий рівень опору — $3,08. Якщо його подолати, можливе зростання до $3,83, що становить потенційний прибуток понад 45%. Позитивне значення MACD підтримує оптимістичний прогноз.

FET: Готується до прориву на тлі бичачих трендів

FET торгується між $1,15 та $1,55. Досягнення рівня опору $1,80 може призвести до подальшого зростання до $2,20. Незважаючи на падіння на 21,41% за останній місяць, технічні індикатори вказують на потенціал відновлення.

Solana: готова до нового стрибка

Ціна Solana коливається між $172,64 та $213,70. Прорив рівня опору $239 може призвести до зростання до $280. Solana демонструє позитивне зростання на 24% за шість місяців, підтверджуючи сильний висхідний тренд.

Висновок

Хоча такі токени, як SUI, WLD, FET та SOL, мають певні перспективи, Catzilla вирізняється як головна мем-монета, що прагне до фінансової свободи. З дохідністю 700% на етапі передпродажу та унікальними функціями, такими як управління, винагороди та стейкінг, Catzilla пропонує спільноті об'єднатися у боротьбі проти крипто-несправедливості.

Детальніше про Catzilla ($CATZILLA)

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами