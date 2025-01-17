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17 січня 2025, 16:40

XRP до $10 викликає сумніви— XYZVerse може бути розумнішим вибором

На тлі зростаючих сумнівів у досягненні XRP позначки в $10 багато інвесторів переглядають свої стратегії. У цій ситуації XYZVerse з’являється на горизонті з потенціалом вражаючого прибутку у 5000%. Давайте розберемося, чому XYZVerse може стати розумнішим вибором для тих, хто прагне отримати значний дохід.

На тлі зростаючих сумнівів у досягненні XRP позначки в $10 багато інвесторів переглядають свої стратегії.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!

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XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-квиток до спортивно-мемної революції. Уявіть XYZ як MVP екосистеми XYZVerse, де кожен може отримати великі прибутки завдяки зростаючому попиту на мем-монети.

Згадайте Polymarket із його обігом у $1 мільярд під час виборів у США. Тепер додайте до цього ажіотаж навколо мем-монет і азарт спортивних ставок. XYZVerse розширює свої можливості, обіцяючи учасникам величезні нагороди!

XYZVerse офіційно визнаний найкращим новим мем-проєктом, що підкреслює його вибуховий потенціал.

Встигніть приєднатися до попереднього продажу XYZ до початку вражаючого зростання! <<<

Мем-монети давно підкорили крипторинок, і XYZ має намір залишити конкурентів позаду. З прогнозованим зростанням до 7900% на момент генерації токенів (TGE), проєкт значно перевершує такі досягнення, як зростання BOME на 5000% чи WIF на 1000%.

З майбутніми лістингами на провідних CEX і DEX платформах, перевіреними смартконтрактами та професійною командою, XYZ уже виривається вперед.

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XRP: Швидка і безмежна криптовалюта для глобальних платежів

XRP — це цифрова валюта, створена для швидких і недорогих транскордонних транзакцій. Вона працює на базі XRP Ledger, децентралізованої системи без центрального органу управління, забезпечуючи безпеку і необоротність операцій без необхідності використання банківських рахунків.

Створений Джедом МакКалебом, Артуром Брітто і Девідом Шварцем, XRP спочатку був випущений в обсязі 100 мільярдів монет. Ripple, яка спочатку називалася OpenCoin Inc., отримала 80 мільярдів XRP для розвитку екосистеми. Ripple використовує XRP для підвищення ліквідності та підтримки мережі, розмістивши 55 мільярдів XRP у ескроу для контролю пропозиції.

Технологія XRP виділяється своєю швидкістю і ефективністю на переповненому ринку криптовалют. Транзакції проводяться швидко і дешево, що робить XRP ідеальним для міжнародних платежів. На відміну від деяких криптовалют, XRP не використовує майнінг, що знижує його екологічний вплив.

XRP та інші монети залишаються перспективними, але унікальне поєднання спортивної і мем-культури в XYZVerse та його мета зростання на 20,000% роблять цей проєкт переконливою альтернативою.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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