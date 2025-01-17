Мікаель Бьоркнерт офіційно приступає до виконання обовʼязків голови правління Приватбанку

З 20 січня Мікаель Бьоркнерт офіційно приступає до виконання обовʼязків на посаді голови правління Приватбанку . Про це повідомляє пресслужба.

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У банку нагадали, що 7 жовтня 2024, Наглядова рада оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на цю посаду. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив Національний банк України, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору.

«Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій», — зазначив голова правління.

Як повідомлялося раніше, Мікаель Бьоркнерт планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Що відомо про Бьоркнерта