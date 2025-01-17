З 20 січня Мікаель Бьоркнерт офіційно приступає до виконання обовʼязків на посаді голови правління Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба.
Мікаель Бьоркнерт офіційно приступає до виконання обовʼязків голови правління Приватбанку
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У банку нагадали, що 7 жовтня 2024, Наглядова рада оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на цю посаду. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив Національний банк України, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору.
«Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій», — зазначив голова правління.
Як повідомлялося раніше, Мікаель Бьоркнерт планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.
Що відомо про Бьоркнерта
- Пан Бьоркнерт є досвідченим банкіром з понад 25 річним досвідом у фінансовому та банківському секторі. Він обіймав керівні посади у таких компаніях як Swedbank, Bankgirot, SEB та Nasdaq, зосереджуючись на стратегічному управлінні, розробці цифрових послуг та впровадженні інновацій у банківській справі.
- Раніше він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.
- Перед тим, як приєднатися до Приватбанку, обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). Окрім того, він керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank (глобально та у Швеції).
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