Долар завершує тиждень у мінусі

У п'ятницю долар США трохи зміцнився, але за підсумками тижня валюта зафіксує зниження після виходу даних з базової інфляції. Про це пише investing.com.

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17 січня індекс долара, який відстежує курс долара до кошика з шести інших валют, торгувався з підвищенням на 0,1%, на рівні 109,06, але був налаштований на падіння приблизно на 0,5% за підсумками тижня після шести тижнів зростання.

Долар відступив цього тижня після того, як слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції підвищили ймовірність пом'якшення грошово-кредитної політики цього року, навіть після того, як чиновники Федеральної резервної системи вказали, що будуть обережні у своєму підході до зниження ставок у цього року.

Представник ФРС Крістофер Уоллер заявив у четвер, що три чи чотири зниження ставок все ще можливі, якщо економічні дані погіршаться.

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