Видатки держбюджету торік зросли на 15%

За січень-грудень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн, або на 15% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У тому числі у грудні було витрачено 492,2 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2025 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

1,3 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у грудні - 133,9 млрд грн) або 37% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — грудень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 68 млрд грн, або на 5,6%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 973,3 млрд грн (у грудні - 96,7 млрд грн);

587,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні - 124,1 млрд грн) або 16,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

340 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

157,3 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

570,1 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у грудні - 59,5 млрд грн) або 16,3% від загального обсягу видатків, що на 42,4 млрд грн або на 8% більше проти аналогічного періоду минулого року, зокрема:

274,7 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

112,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

39,6 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

При цьому Мінсоцполітики спрямовано видатки на соціальні виплати у обсязі 447,9 млрд грн.

426,7 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у грудні - 96,6 млрд грн) або 12,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

378,2 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

18 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

307,4 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні - 20,6 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 59,8 млрд грн, або на 24,1%);

177,5 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у грудні - 14,5 млрд грн) або 5,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 28,9 млрд грн, або на 19,4%).