«Були недостатньо жорсткими»: майбутній міністр фінансів США виступає за посилення санкцій проти росії

Скотт Бессент, який обійме посаду міністра фінансів США при Дональді Трампі, виступив з різкою критикою попередньої влади, зазначивши, що виступає за посилення санкцій проти росії. Про це пише CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бессент заявив, що санкції потрібно посилити особливо проти великих нафтових компаній. Це, на його думку, змусить росію припинити війну в Україні.

Слова Бессента є одними з найбільш різких серед усіх заяв команди Трампа на користь посилення тиску санкцій на москву.

Бессент розкритикував кроки, зроблені адміністрацією президента Джо Байдена, назвавши їх недостатніми, які тепер обтяжують нову команду Трампа вищими цінами на енергоносії.

«Я вважаю, що санкції були недостатньо жорсткими. Я вважаю, що попередня адміністрація була стурбована зростанням цін на енергоносії в США під час передвиборчого сезону, і я спантеличений тим, що радник з національної безпеки Салліван, залишаючи свою посаду, посилює санкції щодо російських нафтових компаній», — сказав він.

Читайте також: Навіщо Трамп хоче зробити Гренландію 51-м штатом Америки