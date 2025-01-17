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17 січня 2025, 12:20

За межами BTC та ETH: 5 криптовалют, за якими варто стежити

Біткоїн та Ефіріум часто займають центральне місце в обговореннях, але інші цифрові валюти готові створити фурор. У цій статті розглядаються п’ять перспективних криптовалют, які можуть посісти лідерські позиції до 2025 року. Дізнайтеся, які активи можуть змінити ринок і представити нові можливості для інвесторів, які шукають наступний великий прорив у цифрових фінансах.

Біткоїн та Ефіріум часто займають центральне місце в обговореннях, але інші цифрові валюти готові створити фурор.

XYZ: Новий чемпіон серед мем-монет, готовий домінувати у 2025 році

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Гра почалася, і XYZ готовий встановити рекорди прибутків із невпинним натиском! Цей сенсаційний спортивний мем-токен стане новим хітом 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і спортивних вболівальників у всьому світі.

XYZ прагне до приголомшливого зростання на 7,400%, залишаючи позаду такі монети, як BOME та WIF.

💸 Керуйте грою, заробляйте, поки інші спостерігають 💸
XYZ — це центральний елемент екосистеми XYZVerse, визнаної найкращим новим мем-проєктом. Цей проєкт об'єднує енергію спорту та мем-культури, пропонуючи користувачам унікальні можливості для заробітку.

Згадайте, як Polymarket досяг $1 мільярда торгового обсягу під час ажіотажу на виборах у США? XYZ планує ще більший успіх у сфері GameFi, надаючи учасникам можливість отримувати вигоду з поєднання мем-монет, спортивного азарту та масового прийняття криптовалют.

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💥 Пропустили цикл мем-монет? 💥
XYZ прагне стати новим королем мем-монет, злетівши на 7,400% від своєї поточної ціни до моменту генерації токенів (TGE). Ранні учасники зможуть забезпечити собі місце в проєкті та отримати доступ до величезних прибутків.

🥇 Об'єднання спільноти для загальної перемоги 🥇
XYZVerse — це не просто токен, а екосистема, яка дає спільноті право приймати рішення та керувати напрямком проєкту. Активні учасники будуть винагороджені безкоштовними токенами XYZ, що зміцнює спільноту та створює стабільний потік доходів.

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Dogecoin (DOGE)

Ціна Dogecoin демонструє помітні коливання. За останній тиждень вона зросла на 10.64%, коливаючись у діапазоні від $0.2998 до $0.3851. Однак за місяць ціна знизилася на 5.85%, а за півроку показала зростання на 201.59%.

Технічні індикатори вказують на потенціал зростання. RSI становить 55.33, що вказує на нейтральний стан активу. Рівень MACD позитивний — 0.003679, що свідчить про можливе продовження висхідного тренду.

Solana (SOL)

Ціна Solana (SOL) коливається між $172.64 та $213.70. За останній тиждень вона зросла на 6.23%, демонструючи короткостроковий висхідний тренд. Попри спад на 3.02% за місяць, за півроку ціна зросла на 23.80%.

Якщо ціна продовжить рости, найближчий рівень опору на рівні $238.98 може бути подоланий, що призведе до наступного опору на рівні $280.04.

Ripple (XRP)

За останні шість місяців ціна XRP злетіла на 476.14%, включаючи зростання на 39.48% за тиждень. Поточний діапазон ціни — від $2.27 до $2.67.

Технічні індикатори залишаються оптимістичними: RSI — 72.66, MACD — 0.1018. Якщо XRP подолає опір на $2.84, ціна може досягти $3.23.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) за останні шість місяців продемонстрував зростання на 147.84%. Поточна ціна коливається між $0.85 та $1.12, з найближчим опором на рівні $1.27. Подолання цього рівня може призвести до зростання на 37% від поточної ціни.

Хоча DOGE, SOL, XRP та ADA демонструють сильні результати, XYZVerse виділяється своїм унікальним поєднанням спорту та мем-культури, пропонуючи значний потенціал зростання в екосистемі, керованій спільнотою.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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