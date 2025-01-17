Прибуток Morgan Stanley зріс більш ніж удвічі завдяки активності на ринку злиттів та поглинань

Morgan Stanley зафіксував значне зростання прибутку в четвертому кварталі, що більш ніж удвічі перевищує показники минулого року. Цей успіх зумовлений активністю на ринку угод та продажу акцій, що забезпечило рекордний річний дохід. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Фінансові результати Morgan Stanley підкреслили успішний квартал для банків з Волл-стріт, які отримали значну вигоду від збільшення кількості злиттів і поглинань завдяки стійкій економіці США, зниженню відсоткових ставок та очікуванням послаблення регулювання за президентства Дональда Трампа.

Цей квартал став успішним завершенням першого року на посаді генерального директора Теда Піка, який очолив компанію після тривалої боротьби за цю посаду. Пік назвав 2024 рік «одним із найсильніших в історії компанії», оскільки Morgan Stanley досяг рекордного річного доходу в $61,8 млрд.

Керівництво компанії оптимістично налаштоване щодо перспектив на 2025 рік. За словами Піка, обсяг потенційних угод у сфері злиттів та поглинань є найвищим за останні сім років, що є позитивним сигналом. Він зазначив, що подальша динаміка частково залежатиме від перших місяців роботи нової адміністрації та міжнародної ситуації, але вже зараз спостерігається значне зростання активності на ринку. Пік також висловив впевненість у можливостях продажу акцій, включаючи первинні публічні розміщення (IPO).

Деталі

Дохід від інвестиційного банкінгу в четвертому кварталі збільшився на 25%, досягнувши $1,64 млрд, завдяки комісіям від продажу акцій. Аналогічні результати продемонстрували й конкуренти, такі як Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

За даними Dealogic, світові доходи від інвестиційного банкінгу у 2024 році зросли на 26%, досягнувши $86,8 млрд. На Волл-стріт прогнозують збільшення кількості великих угод за адміністрації Трампа порівняно з періодом правління Джо Байдена.

Чистий прибуток Morgan Stanley за три місяці, що закінчилися 31 грудня, зріс більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши $3,7 млрд, або $2,22 на акцію, порівняно з $1,5 млрд, або 85 центів на акцію, рік тому. Аналітики, згідно з оцінками LSEG, прогнозували в середньому $1,7 на акцію.

Після оголошення фінансових результатів акції Morgan Stanley зросли на 2,2% під час ранкових торгів. За минулий рік вартість акцій компанії зросла майже на 50%, що зробило їх одними з лідерів серед великих банків.