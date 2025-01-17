Курс валют на 17 січня: долар та євро в банках подешевшали на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у купівлі та продажу втратив 10 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу також подешевшало на 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,67 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,55−42,65, євро — 43,80−44,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,13−42,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,35−43,36 грн/євро.

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