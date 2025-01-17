Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з ЄС — Шмигаль

Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після наради щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році.

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«Ведемо роботу над укладенням „промислового“ безвізу та забезпечення приєднання України до політики ЄС „Роумінг як вдома“. Рухаємося впевнено. Узгодили напрацювання й винесення на уряд необхідних проєктів рішень», — зазначив прем'єр.

Також, за його словами, під час наради заслухали доповіді урядовців щодо пріоритетних напрямів та завдань, які стоять перед міністерствами.

Зокрема, ключовою є робота щодо продовження «торгівельного» та «транспортного» безвізів.

«Працюємо з Єврокомісією над тим, щоб зробити ці угоди безстроковими», — зазначив Шмигаль.

Також міністри скоординували необхідні заходи для забезпечення інтеграції України в енергетичний ринок ЄС та обговорили впровадження комплексу необхідних заходів для розвитку у 2025 році транспортних коридорів мережі TEN-T.

«Перед кожним міністерством стоять чіткі завдання, визначені відповідальні та терміни виконання», — додав глава уряду.

«Промисловий» безвіз

У 2020 році Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА, так званий «промисловий безвіз», щодо взаємного визнання відповідності продукції промислового призначення. Йдеться про машини, електротехнічне та низьковольтне обладнання.