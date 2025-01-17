В цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розповідає про фактори, які впливають на курс валют в Україні та світі.
17 січня 2025, 8:43
Долар: що впливає на курс долара та його поведінку в Україні та світі (відео)
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Експерт говорить про таке:
- вплив НБУ на курс валют;
- поведінка готівкового ринку;
- поведінка тіньового ринку;
- довіра до гривні та інфляційні процеси;
- обсяги ЗВР;
- обсяг купівлі валюти;
- ситуація на фронті;
- експортно-імпортне сальдо;
- зовнішній борг України;
- фактор Трампа.
Джерело: Мінфін
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