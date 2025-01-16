Nintendo анонсувала нову ігрову консоль Switch 2 (відео)

Японська компанія Nintendo анонсувала нову ігрову консоль Switch 2. При цьому точної дати виходу немає, зазначається тільки, що новинка поступить у продаж у 2025 році.

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Нова консоль схожа на оригінальний Switch, але більша за розміром. Вона отримає нові контролери Joy-Con чорного кольору з кольоровими акцентами й матиме нову кнопку під кнопкою Home на правому контролері. Поруч з роз'ємом для навушників з'явиться порт USB-C.

Консоль буде сумісна з більшістю ігор від оригінального Nintendo Switch (як фізичними, так і цифровими), але деякі можуть не підтримуватися.

Поки що єдина показана гра — нова частина Mario Kart. Більше деталей буде розкрито під час онлайн-презентації Nintendo Direct 2 квітня 2025 року.

Успіх першої Nintendo Switch

Перша консоль Nintendo Switch стала хітом продажів. За даними компанії, її продажі становили 146,04 млн одиниць Switch, що робить її другою консоллю Nintendo за обсягом продажів після Nintendo DS (154,02 млн одиниць).

Продажі першої Switch також перевершили інші популярні консолі Nintendo:

Nintendo Wii (101,63 млн одиниць),

Game Boy (118,69 млн одиниць),

Nintendo 3DS (75,94 млн одиниць).

Перш ніж випустити повноцінного наступника Switch, Nintendo випустила кілька оновлених модифікацій оригінальної консолі: компактну версію Nintendo Switch Lite і версію з покращеним дисплеєм та іншими вдосконаленнями Nintendo Switch OLED.