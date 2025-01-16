До закриття міжбанку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
16 січня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 16 січня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 16 січня
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Закриття 16 січня
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Зміни
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42,16/42,22
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42,13/42,16
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3/6
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43,42/43,46
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43,32/43,34
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10/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,15−42,77 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,60−42,65, євро — 43,85−44,06 грн.
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Джерело: Мінфін
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