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16 січня 2025, 17:54

В Україні планують запустити виробництво чипів — ЗМІ

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів (нм). Про це повідомляє українське видання Forbes із посиланням на робочий документ щодо Стратегії цифрового розвитку інновацій, який уряд затвердив 14 січня.

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів (нм).
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що ті чипи, які хоче виробляти Мінцифри є не найбільш передовими розробками. Зокрема, світові лідери-виробники американський Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями 1,8 нм та 4 нм відповідно.

Водночас закрити потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можна такими чипами, каже один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов.

У ролі партнера для розробки програмного забезпечення під чипи автори документа розглядають американську компанію Silvaco Group. Початкові плани виробництва — до 1 000 кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.

Щоб забезпечити виробництво таких пластин міністерство розглядає два варіанти: ліцензувати готову технологію «під ключ» або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах.

Для виробництва «під ключ» Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії, ідеться в документі.

За такого сценарію держава може володіти контрольним пакетом акцій фабрики, забезпечуючи пріоритет на власні потреби ВПК та передових науково-дослідних проєктів, зазначається в документі.

Другий варіант — залучити партнера через державний тендер. У такому разі держава може отримати міноритарну частку, що дозволяє квотувати замовлення на виробництво згідно з власними інтересами.

У списку потенційних партнерів — австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC — LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors.

У Мінцифри порахували, що будівництво фабрики за моделлю ліцензування може коштувати до $1 млрд. При цьому ліцензування технології сплачуватиметься окремо. Водночас інші учасники озвучують суму до $5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
torn
torn
16 січня 2025, 18:14
#
До гиперлупа или после? может чипсов?
+
0
Exba
Exba
16 січня 2025, 18:27
#
Не, именно Чипов. И Дейлов с Гаечкой.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
16 січня 2025, 18:25
#
Планувалы высадити 1млнр деревьев до войны, планувалы выробити 1млн дронiв во время войны…много чего планують
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0
KValera
KValera
16 січня 2025, 18:38
#
Нашли на свалке линию по производству Pentium 4 Willamette 180 нм (2000 год)
Це дуже потужно!
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0
antey718
antey718
16 січня 2025, 18:51
#
Клас, технології 20-річної давнини, і на це треба витратити мінімум мрлд доларів.
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