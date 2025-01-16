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16 січня 2025, 16:14

Рада ухвалила закон про публічні інвестиції

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, спрямований на оновлення та вдосконалення окремих положень Бюджетного кодексу України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, спрямований на оновлення та вдосконалення окремих положень Бюджетного кодексу України.

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Деталі

Документ покликаний виконати зобов’язання України за статтею 347 Угоди про асоціацію з ЄС, рекомендації Європейської Комісії, а також умови співпраці з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Це дозволить Україні продовжити інтеграцію до європейського простору та отримати подальшу фінансову підтримку.

Також завдяки ньому вноситься низка змін до Бюджетного кодексу, спрямованих на покращення управління публічними інвестиціями, врахування гендерного підходу в бюджетному процесі та уточнення норм щодо питань державного внутрішнього фінансового контролю.

Зокрема, запроваджуються нові визначення понять «публічні інвестиції», «публічний інвестиційний проєкт» та «програма публічних інвестицій», «єдиний проєктний портфель публічних інвестицій». Це допоможе чіткіше визначити джерела фінансування та процедури реалізації публічних інвестиційних проєктів, включаючи залучення кредитів та позик від іноземних партнерів.

Передбачається оновлення процедур планування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, що сприятиме більш ефективному використанню державних коштів.

Важливим аспектом є врахування гендерного підходу в бюджетному процесі, що забезпечить рівні можливості для всіх громадян та сприятиме соціальній справедливості.

Окрім того, у документі передбачена низка змін, зумовлених необхідністю актуалізувати положення Бюджетного кодексу України з прийнятим Державним бюджетом на 2025 рік та внесеними змінами до галузевих законодавчих актів.

Ухвалене рішення дозволить підвищити стабільність державних фінансів та прозорість бюджетного процесу, продовжуючи послідовну роботу над реформуванням фінансового управління, орієнтуючись на внутрішні потреби та виконання міжнародних зобов’язань.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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