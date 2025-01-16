Бізнес очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн — ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує на підписання президентом України закону № 4115-IX (законопроєкт № 11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Закон був направлений на підпис президенту ще 9 грудня 2024 року і мав набрати чинності з 1 січня 2025 року, повідомляється на сайті ЄБА.

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За словами заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка, непідписання закону в строк вже коштувало бюджету 403,2 млн грн станом на 15 січня.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація підтримала ухвалення згаданого закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Зокрема, асоціація наголошувала на важливості передбачення підходу Європейського Союзу до визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств — найбільших платників податків України.

«Нинішня затримка в підписанні цього Закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі», — йдеться у зверненні ЄБА.

Відповідні листи до президента раніше також надіслали Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

Як зазначалося, закон № 4115-IX передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Раніше Железняк повідомляв, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.