Бізнес другий квартал поспіль позитивно оцінює свою майбутню ділову активність — опитування НБУ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2025, 13:52

Бізнес другий квартал поспіль позитивно оцінює свою майбутню ділову активність — опитування НБУ

Бізнес вдруге поспіль поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози щодо залучення інвестицій, натомість продовжив очікувати на помірне зростання інфляції та обмінного курсу. Про це свідчать результати опитування керівників 660 підприємств у четвертому кварталі 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Бізнес вдруге поспіль поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози щодо залучення інвестицій, натомість продовжив очікувати на помірне зростання інфляції та обмінного курсу.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ІДО

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101,8% порівняно зі 100,6% у третьому кварталі 2024 року.

Учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, посилили — щодо інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар, а також дещо пом’якшили негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт та кількості працівників.

Водночас респонденти погіршили оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються найсуттєвішим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 1,4% (у третьому кварталі - 3,7%).

Зменшення спрогнозували підприємства добувної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та зв'язку, а також інших видів діяльності; респонденти з десяти областей; малі підприємства; підприємства, що здійснюють лише імпортні операції, та ті, що працюють виключно на внутрішньому ринку.

Водночас зростання обсягів виробництва продовжували очікувати підприємства переробної промисловості, сільського господарства, енерго- та водопостачання; великі та середні підприємства, підприємства, що здійснюють зовнішні операції.

Тривало посилення інфляційних очікувань: у четвертому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 10,3% порівняно з 9,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували на інфляцію не вище 10%, зменшилася за квартал з 54,4% до 46,3%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82,9% респондентів. Найбільше посилився вплив податкового чинника — на 4.4 п. п. до 42,3%. Натомість послабився вплив курсового чинника — на 5.1 п. п. до 70,3%.

Посилилися девальваційні очікування: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікували через 12 місяців, становило 44,42 грн/$ (в попередньому кварталі - 43,72 грн/$). 68,8% респондентів очікували, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42,1 — 46 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств залишалися негативними: баланс відповідей становив «мінус» 6,1% порівняно з «мінус» 6% у третьому кварталі.

Респонденти стримано оцінили зміни щодо фінансово-економічного розвитку власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 1,2% (у третьому кварталі - «мінус"0,9%).

Погіршення оцінок відбулось у підприємств будівництва, торгівлі, транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, а також добувної промисловості. Водночас респонденти переробної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання мали оптимістичні очікування.

Учасники опитування й надалі очікували збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 9.0% і 7.7% відповідно (у третьому кварталі - 10,5% та 11,2% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти переважної більшості видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання, найбільше — переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності (баланси відповідей 20.7%, 15.5% та 9.6% відповідно).

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти підприємств енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, переробної промисловості та сільського господарства.

Респонденти посилили позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 9,3% (у третьому кварталі - 7,5%). Одночасно послабились негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей «мінус» 1,6% (у третьому кварталі - «мінус» 3,2%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 10,6% (у третьому кварталі - 15,6%).

Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, добувної промисловості, а також сільського господарства. Натомість підприємства торгівлі очікують зменшення обсягів іноземних інвестицій у наступні 12 місяців.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зросла до 21,6% порівняно з 18,8% у попередньому опитуванні.

Респонденти всіх ВЕД, за винятком будівництва й енерго- та водопостачання, пом’якшили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6,6% (у третьому кварталі - «мінус» 10,9%).

Учасники опитування очікували вищі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 56,5% порівняно з 52,9% у попередньому кварталі.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 33,5% опитаних у четвертому кварталі порівняно з 30,4% у третьому кварталі) частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася — 35% (у третьому кварталі - 34,8%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 84,8% (у третьому кварталі - 81,9%). Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 49,7% відповідей.

Дещо зросла частка респондентів, які зазначили наявність інших джерел фінансування, — 42,1% (у попередньому опитуванні - 40%), водночас послабився вплив таких чинників, як надмірні вимоги до застави, занадто складна процедура оформлення документів та значні курсові коливання.

Другий квартал поспіль респонденти відзначили посилення умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 16,3% (у попередньому кварталі - 15,4%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 8,5% з 8,2% у третьому кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 21,4% - компанії торгівлі, 18,5% - переробної промисловості, 14,8% - сільського господарства, 13,5% - транспорту та зв’язку, 6,8% - добувної промисловості, 4,7% - енерго- та водопостачання, 2,9% - будівництва, 17,4% - інші; 29,4% респондентів — великі підприємства, 36,8% - середні, 33,8% - малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — зазначив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
MAXAOH
MAXAOH
16 січня 2025, 14:06
#
Какой бред…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами