Бізнес другий квартал поспіль позитивно оцінює свою майбутню ділову активність — опитування НБУ

Бізнес вдруге поспіль поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози щодо залучення інвестицій, натомість продовжив очікувати на помірне зростання інфляції та обмінного курсу. Про це свідчать результати опитування керівників 660 підприємств у четвертому кварталі 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

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ІДО

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101,8% порівняно зі 100,6% у третьому кварталі 2024 року.

Учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, посилили — щодо інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар, а також дещо пом’якшили негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт та кількості працівників.

Водночас респонденти погіршили оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються найсуттєвішим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 1,4% (у третьому кварталі - 3,7%).

Зменшення спрогнозували підприємства добувної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та зв'язку, а також інших видів діяльності; респонденти з десяти областей; малі підприємства; підприємства, що здійснюють лише імпортні операції, та ті, що працюють виключно на внутрішньому ринку.

Водночас зростання обсягів виробництва продовжували очікувати підприємства переробної промисловості, сільського господарства, енерго- та водопостачання; великі та середні підприємства, підприємства, що здійснюють зовнішні операції.

Тривало посилення інфляційних очікувань: у четвертому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 10,3% порівняно з 9,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували на інфляцію не вище 10%, зменшилася за квартал з 54,4% до 46,3%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82,9% респондентів. Найбільше посилився вплив податкового чинника — на 4.4 п. п. до 42,3%. Натомість послабився вплив курсового чинника — на 5.1 п. п. до 70,3%.

Посилилися девальваційні очікування: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікували через 12 місяців, становило 44,42 грн/$ (в попередньому кварталі - 43,72 грн/$). 68,8% респондентів очікували, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42,1 — 46 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств залишалися негативними: баланс відповідей становив «мінус» 6,1% порівняно з «мінус» 6% у третьому кварталі.

Респонденти стримано оцінили зміни щодо фінансово-економічного розвитку власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 1,2% (у третьому кварталі - «мінус"0,9%).

Погіршення оцінок відбулось у підприємств будівництва, торгівлі, транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, а також добувної промисловості. Водночас респонденти переробної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання мали оптимістичні очікування.

Учасники опитування й надалі очікували збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 9.0% і 7.7% відповідно (у третьому кварталі - 10,5% та 11,2% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти переважної більшості видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання, найбільше — переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності (баланси відповідей 20.7%, 15.5% та 9.6% відповідно).

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти підприємств енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, переробної промисловості та сільського господарства.

Респонденти посилили позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 9,3% (у третьому кварталі - 7,5%). Одночасно послабились негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей «мінус» 1,6% (у третьому кварталі - «мінус» 3,2%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 10,6% (у третьому кварталі - 15,6%).

Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, добувної промисловості, а також сільського господарства. Натомість підприємства торгівлі очікують зменшення обсягів іноземних інвестицій у наступні 12 місяців.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зросла до 21,6% порівняно з 18,8% у попередньому опитуванні.

Респонденти всіх ВЕД, за винятком будівництва й енерго- та водопостачання, пом’якшили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6,6% (у третьому кварталі - «мінус» 10,9%).

Учасники опитування очікували вищі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 56,5% порівняно з 52,9% у попередньому кварталі.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 33,5% опитаних у четвертому кварталі порівняно з 30,4% у третьому кварталі) частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася — 35% (у третьому кварталі - 34,8%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 84,8% (у третьому кварталі - 81,9%). Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 49,7% відповідей.

Дещо зросла частка респондентів, які зазначили наявність інших джерел фінансування, — 42,1% (у попередньому опитуванні - 40%), водночас послабився вплив таких чинників, як надмірні вимоги до застави, занадто складна процедура оформлення документів та значні курсові коливання.

Другий квартал поспіль респонденти відзначили посилення умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 16,3% (у попередньому кварталі - 15,4%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 8,5% з 8,2% у третьому кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 21,4% - компанії торгівлі, 18,5% - переробної промисловості, 14,8% - сільського господарства, 13,5% - транспорту та зв’язку, 6,8% - добувної промисловості, 4,7% - енерго- та водопостачання, 2,9% - будівництва, 17,4% - інші; 29,4% респондентів — великі підприємства, 36,8% - середні, 33,8% - малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — зазначив регулятор.