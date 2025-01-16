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16 січня 2025, 16:30

Чи втрачає Solana потенціал? Переключаються на інші токени

Колись лідер у світі криптовалют, Solana починає втрачати свою привабливість, оскільки великі інвестори звертають увагу на нових гравців, таких як XYZVerse, та інші швидкозростаючі токени. Цей зсув викликає питання щодо причин, які змушують інвесторів відходити від усталених платформ. Які фактори впливають на цей перерозподіл уваги і як це може змінити ринок цифрових активів?

Колись лідер у світі криптовалют, Solana починає втрачати свою привабливість, оскільки великі інвестори звертають увагу на нових гравців, таких як XYZVerse, та інші швидкозростаючі токени.

Інавгурація Трампа провокує хаос на крипторинку: мем-коїн $XYZ готується до зростання на 99,900%

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Майбутня інавгурація Дональда Трампа викликала сейсмічний зсув на криптовалютному ринку, створивши ідеальні умови для безпрецедентного зростання. Поки основні монети демонструють скромні двозначні прирости, мем-коїни займають центральну сцену.

Нещодавній зріст PNUT на 4,500% чи вибух FRED на 6,000%? Це вже історія, похована в пилу короткострокового ажіотажу. Ці токени не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів із FOMO із втратами. Але крипторинок не чекає на слабких — з'явився новий гігант, який має на меті побити рекорди прибутковості та забезпечити вражаюче зростання на 99,900%.

$XYZ — чемпіон мем-коїнів

Зустрічайте $XYZ — перший у світі спортивний мем-коїн для справжніх любителів гострих відчуттів та багатократного прибутку.

На тлі повернення Трампа крипторинок готовий вибухнути, і конкуренція стає ще жорсткішою. Лише найсильніші токени виживуть у цьому безжальному середовищі. $XYZ, натхненний духом спорту, стає головним претендентом, щоб перевершити конкурентів і вирушити «на Місяць» разом із місією Ілона Маска.

$XYZ вже демонструє зростання ще до виходу на ринок

  • Ціна запуску: $0.0001

  • Поточна ціна: $0.002

  • Зростання: понад 2000% лише за кілька місяців!

Наступний етап: $0.0025 (+25% зростання)
Цільова ціна: $0.1

Передпродаж уже б'є рекорди з блискавичною швидкістю. Якщо ви не берете участь — ви втрачаєте шанс.

Блокчейн Sui: переосмислення користувацького досвіду у Web3

Sui — це нова блокчейн-платформа, яка змінює правила гри. Вона створена для забезпечення безпеки, потужності та масштабованості. Sui використовує унікальний підхід до обробки даних, фокусуючись на об'єктах, а також мову програмування Move, яка забезпечує надійність. Ці особливості роблять Sui перспективним кандидатом для користувачів, які шукають інноваційні рішення у світі блокчейну.

JasmyCoin: контроль над персональними даними у цифровому світі

JasmyCoin (JASMY), розроблений токійською корпорацією Jasmy, поєднує технології Інтернету речей (IoT) та блокчейн, щоб повернути контроль над персональними даними користувачам. Ця платформа дозволяє безпечно керувати та навіть продавати власні дані, створюючи захищене середовище для їх обміну між пристроями.

AI16z: революція у венчурному капіталі за допомогою ШІ та блокчейну

AI16z — це децентралізована автономна організація (DAO), яка об'єднує штучний інтелект (ШІ) та блокчейн для трансформації венчурного капіталу. Проект, яким керує ШІ-агент «Marc AIndreessen», спрямований на оптимізацію інвестицій за допомогою даних і усунення людських помилок. AI16z швидко завойовує довіру інвесторів, пропонуючи інноваційні рішення для ринку венчурних інвестицій.

Хоча SUI, JASMY та AI16Z демонструють потенціал, унікальний спортивний мем-коїн XYZVerse з цільовим зростанням на 20,000% виділяється на тлі поточного ринку.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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