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16 січня 2025, 12:55

Прогноз ціни Solana: $250, а провідний мем-коїн прагне до зростання

Інвестори уважно стежать за рідним токеном Solana на фоні прогнозів, що його ціна може піднятися до $250. Драйвером цього оптимізму став вражаючий ріст основного мем-коїна платформи, який націлений на неймовірне зростання у 30,500%. Такий потенціал викликає великий інтерес і натякає на можливі трансформації у мережі Solana та ширшому криптовалютному ринку.

Інвестори уважно стежать за рідним токеном Solana на фоні прогнозів, що його ціна може піднятися до $250.

DOGEN: Головний мем-коїн для справжніх переможців

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Уявіть собі життя мрії — розкішні автомобілі, пачки грошей та жінки, які притягують погляди. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне бути на вершині, то вам варто звернути увагу на DOGEN. Цей мем-коїн створений для справжніх альфа-лідерів, які завжди перемагають.

💎 HODL як звір, домінуй на ринку 💎
DOGEN готовий до вибуху! Ми говоримо про зростання на 700% ще до завершення передпродажу — і це лише початок. DOGEN готується до тих божевільних тисячократних прибутків, якими славляться мем-коїни цього сезону. Увійдіть на ранньому етапі і спостерігайте, як інші намагаються вас наздогнати!

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⚡️ Пропустили WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️
DOGEN — новий альфа-коїн на блокчейні Solana, який приєднався до еліти, такої як BONK, WIF і Popcat, всі з яких свого часу показали зростання на 1000%.

Зараз DOGEN залишається у тіні, але незабаром він поб'є рекорди цього бичачого ринку. Ви не захочете упустити цю можливість.

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DOGEN готовий до рекордів

Чи маєте ви DOGEN-дух? Чудово, тому що проводиться ейрдроп! Все, що вам потрібно, — це проявляти активність у соціальних мережах, купувати токени під час передпродажу та почати створювати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного залученого вами учасника ви отримаєте 20% від їхньої покупки токенів у вигляді Golden Points.

Solana готується до зростання ціни на фоні сезону альткоїнів

Solana (SOL) торгується в діапазоні від $172 до $213, демонструючи стійкість, незважаючи на нещодавнє зниження на 15% за останній місяць. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $238, і його прорив може підштовхнути ціну до рівня $280. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 62 і позитивний MACD вказують на наростаючий бичачий імпульс. Високий показник стохастичного індикатора (92) свідчить про сильний інтерес з боку покупців. За останні 6 місяців SOL зріс майже на 20%, що підтверджує впевнений висхідний тренд. Якщо сезон альткоїнів почнеться, як очікується, SOL може додати понад 30%, подолати ключові рівні опору і досягти нових висот.

Хоча Solana може досягти $250, її короткостроковий потенціал поступається DOGEN. Створений для тих, хто шукає найкраще в житті, DOGEN очікує зростання на 700% до кінця передпродажу і тисячократних прибутків у цьому сезоні альткоїнів. Слідом за успіхом таких токенів, як BONK і Popcat, DOGEN пропонує реальні переваги та привілеї для ранніх учасників.

Джерело: Мінфін
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