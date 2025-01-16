Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримувати у «Дії» 1 500 грн від держави кожні три місяці на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У «Дії» ветерани можуть щоквартально отримувати по 1 500 гривень на спорт
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«Запустили сервіс Ветеранський спорт з ініціативи Міністерства у справах ветеранів України, щоб допомогти Захисникам і Захисницям соціально адаптуватися та фізично відновлюватися», — йдеться у повідомленні.
Як подати заявку на Ветеранський спорт
- Оновіть «Дію».
- Зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси» і виберіть «Ветеранський спорт».
- Відкрийте «Дія.Картку» або виберіть серед доступних.
- Надішліть заявку на виплату.
«Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу — маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці», — йдеться у повідомленні.
За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у «Дії».
Витратити кошти потрібно протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Невикористані гроші повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу отримаєте 1 500 грн автоматично.
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