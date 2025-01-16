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16 січня 2025, 10:45

У НБУ розповіли, кого торкнуться обмеження карткових переказів (відео)

Обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців. Про це розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на телеканалі «Ми — Україна».

Обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців.
Фото: volynnews.com

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Що кажуть в НБУ

За словами Рожкової, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

«Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 000 грн або навіть 400 000 грн за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань» — наголосила Рожкова.

Читайте також: Обмеження на p2p-перекази запрацювали: яких сюрпризів чекати від IBAN

За її словами, обмеження карткових переказів були спрямовані на «тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше».

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Нагадаємо

1 жовтня в Україні запрацювало обмеження щодо p2p-переказів між рахунками фізосіб. Таким чином НБУ хоче зупинити практику приховування фіктивних платежів.

Кожен банк в Україні підсумовує для кожної фізособи всі її перекази приватним особам за всіма її рахунками — гривня/інвалюта, немає значення. У сумі за місяць не повинно перевищувати 150 тис. грн. Щойно операції вийдуть на цей рівень, наступні проводки в рамках p2p-переказів (за номером картки платіжної системи, що вибитий на пластиці) будуть автоматично заблоковані.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
16 січня 2025, 11:14
#
Романе, про яке обмеження мова? НБУ не вводив жодних нових обмежень вже кілька місяців.
+
+15
zzzachary
zzzachary
16 січня 2025, 11:46
#
Тобто обмежили 90% тому що 1% важко обмежити?!
«Обожнюю цю владу» Одні обмеження, ціни на електрику вже як в Європі, продукти деякі навіть дорожче ніж в Європі, страхування авто подорожчало на 70−100%.

Одні покращення) що не влада все гірше !
+
0
Три літри
Три літри
16 січня 2025, 12:00
#
Одні обмеження, ціни на електрику вже як в Європі

Значна частина нашої електрики — з Європи. Якою має бути ціна?

страхування авто подорожчало на 70−100%.

Чомусь ти забув порівняти його вартість з європейською.
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