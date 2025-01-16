У НБУ розповіли, кого торкнуться обмеження карткових переказів (відео)

Обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців. Про це розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на телеканалі «Ми — Україна».

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Що кажуть в НБУ

За словами Рожкової, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

«Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 000 грн або навіть 400 000 грн за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань» — наголосила Рожкова.

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За її словами, обмеження карткових переказів були спрямовані на «тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше».

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Нагадаємо

1 жовтня в Україні запрацювало обмеження щодо p2p-переказів між рахунками фізосіб. Таким чином НБУ хоче зупинити практику приховування фіктивних платежів.

Кожен банк в Україні підсумовує для кожної фізособи всі її перекази приватним особам за всіма її рахунками — гривня/інвалюта, немає значення. У сумі за місяць не повинно перевищувати 150 тис. грн. Щойно операції вийдуть на цей рівень, наступні проводки в рамках p2p-переказів (за номером картки платіжної системи, що вибитий на пластиці) будуть автоматично заблоковані.