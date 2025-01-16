Курс валют на 16 січня: долар у банках подешевшав на три копійки

У четвер на готівковому ринку курс долара в покупці та у продажу втратив 3 копійки. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,85 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,75−42,78, євро — 44,00−44,20 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 42,16−42,22 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,42−43,46 грн/євро.

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