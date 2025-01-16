Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 814 150 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 січня 2025, 8:13
Втрати ворога за 15 січня: 1 480 російських окупантів, 31 ракета та 120 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 814150 (+1480) осіб,
- танків — 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 20368 (+20) од,
- артилерійських систем — 22015 (+40) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1046 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22503 (+120),
- крилаті ракети — 3049 (+31),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34132 (+137) од,
- спеціальна техніка — 3697 (+1)
Джерело: Мінфін
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