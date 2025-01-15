До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало у купівлі у продажу на 3 копійки.
15 січня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 15 січня: долар на міжбанку подешевшав, а євро зросло
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Відкриття 15 січня
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Закриття 15 січня
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Зміни
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42,26/42,29
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42,16/42,22
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10/7
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43,55/43,57
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43,55/43,60
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0/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,23−42,88 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,75−42,81, євро — 44,08−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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